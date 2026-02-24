Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Самый страшный враг на фронте назван — он звучит тише артиллерии, но бьёт сильнее

Правда ТВ » Горячие точки

Ложь со стороны отдельных представителей командования остаётся самым страшным фактором, тормозящим армию, заявил писатель, доброволец и волонтёр Сергей Бережной. О проблемах управления и настроениях в подразделениях он рассказал в авторской программе спецкора Pravda. Ru Дарьи Асламовой "Горячие точки".

Говоря о позиции нового руководства, Сергей Бережной напомнил о принципе, который был обозначен министром обороны.

"Нет, не надо, я повторяю, не надо врать, как сказал новый министр. Если не взяли опорный пункт, то опорный пункт — что такое? Это окопчик в 10 м, да?", — сказал Сергей Бережной.

Он подчеркнул, что речь не идёт о раскрытии закрытой информации. По его мнению, в официальных сообщениях достаточно корректно обозначать направления боёв без искажения фактов и громких формулировок.

По мнению Бережного, серьёзные изменения начались с 2024 года после назначения нового министра обороны. Военнослужащие в подразделениях, с которыми ему довелось общаться в ДНР, ЛНР, а также в Белгородской и Курской областях, сначала заняли выжидательную позицию.

"Все сначала замерли, а потом воодушевились. Они поверили, поверили", — сказал Сергей Бережной.

Он отметил, что военные увидели постепенное наведение порядка — пусть "с трудом и скрипом", но с попыткой выстроить более стройную систему управления. Однако, по его словам, проблема искажения информации на отдельных уровнях остаётся серьёзным препятствием.

"И сейчас самое страшное для армии то, что и осталось, то, что тормозит и то, что мешает — это ложь", — отметил Сергей Бережной.

Полная запись разговора с Сергеем Бережным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
Новости Все >
Куба слишком близко, чтобы идти на штурм: США выбирают сценарий без вторжения
Куба слишком близко, чтобы идти на штурм: США выбирают сценарий без вторжения
Кадровому кризису в медицине ставят капельницу: найдено средство от дефицита врачей
Кадровому кризису в медицине ставят капельницу: найдено средство от дефицита врачей
Украинский национализм пустил корни до конфликта: эти старые символы звучат по-новому
Украинский национализм пустил корни до конфликта: эти старые символы звучат по-новому
Куба без магии Фиделя Кастро: экономическая реальность вышла из тени революционного мифа
Куба без магии Фиделя Кастро: экономическая реальность вышла из тени революционного мифа
Большая политика входит в каждую строку бюджета: где случится разворот в 2026 году
Большая политика входит в каждую строку бюджета: где случится разворот в 2026 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.