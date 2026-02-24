Самый страшный враг на фронте назван — он звучит тише артиллерии, но бьёт сильнее

Ложь со стороны отдельных представителей командования остаётся самым страшным фактором, тормозящим армию, заявил писатель, доброволец и волонтёр Сергей Бережной. О проблемах управления и настроениях в подразделениях он рассказал в авторской программе спецкора Pravda. Ru Дарьи Асламовой "Горячие точки".

Говоря о позиции нового руководства, Сергей Бережной напомнил о принципе, который был обозначен министром обороны.

"Нет, не надо, я повторяю, не надо врать, как сказал новый министр. Если не взяли опорный пункт, то опорный пункт — что такое? Это окопчик в 10 м, да?", — сказал Сергей Бережной.

Он подчеркнул, что речь не идёт о раскрытии закрытой информации. По его мнению, в официальных сообщениях достаточно корректно обозначать направления боёв без искажения фактов и громких формулировок.

По мнению Бережного, серьёзные изменения начались с 2024 года после назначения нового министра обороны. Военнослужащие в подразделениях, с которыми ему довелось общаться в ДНР, ЛНР, а также в Белгородской и Курской областях, сначала заняли выжидательную позицию.

"Все сначала замерли, а потом воодушевились. Они поверили, поверили", — сказал Сергей Бережной.

Он отметил, что военные увидели постепенное наведение порядка — пусть "с трудом и скрипом", но с попыткой выстроить более стройную систему управления. Однако, по его словам, проблема искажения информации на отдельных уровнях остаётся серьёзным препятствием.

"И сейчас самое страшное для армии то, что и осталось, то, что тормозит и то, что мешает — это ложь", — отметил Сергей Бережной.

