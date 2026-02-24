Куба слишком близко, чтобы идти на штурм: США выбирают сценарий без вторжения

Куба для США — не далёкий остров, а сосед через пролив, откуда любой шторм может докатиться до американских берегов. Директор Центра ибероамериканских исследований СПбГУ, главный редактор журнала "Латинская Америка" Виктор Хейфец в программе "Точка зрения" на Pravda. Ru объяснил, почему Вашингтон, несмотря на громкие заявления, предпочитает не разыгрывать военную карту.

По оценке Виктора Хейфеца, сама география делает Кубу фактором стратегического давления на США.

"Самостоятельное государство в 145 км от американского побережья — это всегда определённый вызов могуществу США. Другое дело, что Трамп и его окружение не могут не понимать, что любая дестабилизация в 145 км от США — это гарантированный масштабный приток беженцев", — отметил Виктор Хейфец.

Именно поэтому, по его мнению, силовой сценарий выглядит крайне рискованным.

"Они как раз и будут пытаться всеми силами избежать силовых акций, а делать ставку будут на контролируемую смену правительства", — считает Виктор Хейфец.

Эксперт допустил, что переговорные контакты могут идти с представителями окружения Рауля Кастро — в том числе с его сыном, который уже участвовал в диалоге с США в 2014 году. До достижения результата подобные контакты, как правило, публично отрицаются.

"Везде и всегда можно. Это технически не самая большая проблема, вопрос лишь времени и гарантий", — подчеркнул Виктор Хейфец.

По его мнению, если в Вашингтоне примут соответствующее решение, партнёры для диалога на острове найдутся, даже если элита выглядит монолитной.

Полная запись разговора с Виктором Хейфецем будет доступна на видеоканале Правда ТВ.