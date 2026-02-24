Кадровому кризису в медицине ставят капельницу: найдено средство от дефицита врачей

Обязательная трёхлетняя отработка в первичном звене — это механизм выхода из кадрового кризиса, заявил эксперт по вопросам репродуктивного здоровья на территории РФ, акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Борис Лордкипанидзе. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru он обозначил своё мнение о причинах перехода узких специалистов в коммерческую медицину.

По словам Бориса Лордкипанидзе, если бы система здравоохранения самостоятельно удерживала баланс кадров, дополнительные инструменты не понадобились бы.

"Теперь студент должен отработать на протяжении трёх лет в государственном медицинском учреждении, первичного звена. Собственно говоря, это и есть тот механизм, посредством которого мы хотим выйти из того кадрового кризиса, в котором наше здравоохранение оказалось. Подобная мера не была бы реализована и не была бы принята, если бы эта система сейчас бы саморегулировалась бы", — отметил Борис Лордкипанидзе.

Эксперт подчёркивает: узкие специалисты — самый дефицитный ресурс. Когда их немного, они выбирают те условия, где меньше административного давления и выше доход.

"Прессинг государственной системы с точки зрения документооборота, с точки зрения уже более жёсткого регламента и так далее — оно менее привлекательно для специалистов, нежели работа, скажем, в коммерческой структуре", — считает Борис Лордкипанидзе.

