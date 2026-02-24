Украинский национализм пустил корни до конфликта: эти старые символы звучат по-новому

Украинский конфликт — это продолжение Гражданской войны, которая для Украины так и не завершилась, считает писатель, доброволец, волонтер Сергей Бережной. В авторской программе спецкора Pravda. Ru Дарьи Асламовой "Горячие точки" он представил свою версию исторических корней украинского национализма.

По мнению Сергея Бережного, формирование украинской национальной идеи началось ещё в XIX веке и сопровождалось целенаправленным конструированием культурной идентичности. События XX века лишь усилили уже заложенные процессы, а Великая Отечественная война на территории Украины воспринималась частью населения в особом историческом контексте.

"Сыночек, а ведь это продолжение Гражданской войны", — привёл Сергей Бережной слова пожилого собеседника, с которым беседовал под Изюмом (город в Харьковской области).

Говоря о дальнейшем развитии событий, писатель отметил устойчивость украинского национализма.

"Он оказался очень живуч", — резюмировал Сергей Бережной.

