Куба без магии Фиделя Кастро: экономическая реальность вышла из тени революционного мифа

Куба живёт в режиме хронического кризиса, а революционный ореол, некогда цементировавший общество, окончательно рассеялся, считает директор Центра ибероамериканских исследований СПбГУ, главный редактор журнала "Латинская Америка" Виктор Хейфец. О глубине экономических проблем, настроениях молодёжи и возможных сценариях действий США эксперт рассказал в программе "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Куба переживает тяжёлый социально-экономический период, а нынешняя волна эмиграции носит прежде всего экономический характер.

"Ситуация у кубинцев катастрофическая. Конечно, все знают, что американцы несут значительную долю вины и, может быть, преобладающую за экономическое эмбарго, блокаду фактически, которая мешает управляться", — отметил Виктор Хейфец.

При этом, подчеркнул эксперт, внутри страны снижается уровень поддержки действующей власти, особенно среди молодёжи. По его словам, революционная харизма прошлых лидеров больше не работает как объединяющий фактор.

"Другое дело, что и нынешнее правительство особой популярностью тоже не пользуется, по крайней мере, среди молодёжи точно. Если Фидель и Рауль — у них сохранялась революционная харизма, ореол романтики, антиимпериалистическая революция — то этого давно уже нет", — считает Виктор Хейфец.

Эксперт обратил внимание, что сегодня люди покидают Кубу в основном не по политическим мотивам.

"Нынешняя волна эмиграции с Кубы, она, кстати, не политическая, она экономическая. Люди уезжают от очередей, от недостатка продуктов, от бытовых сложностей", — сказал Виктор Хейфец.

Отдельно он прокомментировал гипотетический силовой сценарий со стороны США. По его оценке, Вашингтон вряд ли заинтересован в наземной операции.

"Американцам тоже хотелось бы обойтись без силовой операции. Кубинская армия к войне, к обороне готовится, это несомненно, но она готовится к войне конца XX века", — отметил Виктор Хейфец.

Эксперт пояснил, что кубинские вооружённые силы располагают в основном устаревшей советской техникой и делают ставку на возможную партизанскую войну, однако отсутствие современных систем ПВО и радиоэлектронной борьбы серьёзно ограничивает их возможности.

Полная запись разговора с Виктором Хейфецем будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Украинский национализм пустил корни до конфликта: эти старые символы звучат по-новому
Большая политика входит в каждую строку бюджета: где случится разворот в 2026 году
Роддому в Кузбассе вынесли страшный вердикт заранее: факты изменили тон скандала
Фронт без ракет и танков: противостояние России и Запада выходит за пределы санкций
Доступность разошлась по швам: после ставки на мегаклиники системе меняют курс лечения
