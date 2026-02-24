Роддому в Кузбассе вынесли страшный вердикт заранее: факты изменили тон скандала

Волна обвинений вокруг кузбасского роддома поднялась раньше, чем были обнародованы официальные выводы, считает эксперт по вопросам репродуктивного здоровья на территории РФ, акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Борис Лордкипанидзе. В программе "Точка зрения" на Pravda.Ru он объяснил, почему поспешные версии о гибели младенцев искажают картину и уводят от реальных причин.

Эксперт подчеркнул, что преждевременные версии, появившиеся в медиапространстве, не подтверждены результатами проверок.

"Не люблю делать какие-то выводы до того, как происходит нечто официальное. Потому что это абсолютно голословное. Без изучения ситуации на местах, без получения той аналитики, на которой, собственно говоря, и может основываться экспертное мнение, любые домыслы — это уровень бабушек", — сказал Борис Лордкипанидзе.

Через некоторое время выяснилось, что речь не идёт о внутриутробной инфекции. При этом в учреждении за короткий период родилось большое количество недоношенных детей, что также повлияло на статистику.

Эксперт обратил внимание на то, что ответственность нельзя перекладывать исключительно на роддом.

"Стоит ли такое количество претензий предъявлять к тому финальному учреждению, если весь процесс сопровождения беременности, включая период наблюдения девочки, мальчика в период подросткового возраста с точки зрения репродуктивного здоровья и готовности к беременности очень зыбок", — отметил акушер-гинеколог.

Он добавил, что на здоровье будущих матерей влияет образ жизни, распространённые среди молодёжи вредные привычки и недостаточная профилактика. В результате организм может оказаться не готов к вынашиванию ребёнка.

Кроме того, Лордкипанидзе затронул тему информационного фона вокруг медицины.

"Медицинское сообщество в определённой степени последние годы очень серьёзно опасается приоткрывать эту завесу тайны, потому что суждение медицинского сообщества при любом происходящем событии вызывает такой всплеск негатива, что создаётся впечатление, что общество только и ждёт, на чём проколется медицинское сообщество", — считает Борис Лордкипанидзе.

По его мнению, в публичном поле необходимо соблюдать баланс между критикой и освещением достижений здравоохранения.

Полная запись разговора с Борисом Лордкипанидзе будет доступна на видеоканале Правда ТВ.