Большая политика входит в каждую строку бюджета: где случится разворот в 2026 году

Сегодня ситуация меняется так быстро, что любые долгосрочные расчёты могут потерять смысл Таково мнение военного аналитика, политолога Дмитрия Тарана. В программе "Точка зрения" на Pravda. Ru эксперт высказался о перспективах экономики в условиях затяжного противостояния.

Дмитрий Таран подчеркнул, что многое зависит от изменения геополитической обстановки.

"Если изменится геостратегический баланс, то возможны разные варианты, но по состоянию на сегодня я считаю, что нет, и будоражить население этим не нужно", — отметил Дмитрий Таран.

При этом на Западе тему мобилизации нередко преподносят как потенциальный фактор внутренней нестабильности.

"На самом деле им так очень хочется. Они хотят стабильность, которую Российская Федерация показывает последние годы, убрать. Для этого они работают на всех досках, на всех фронтах: и экономическом, и политическом, и информационном", — считает Дмитрий Таран.

Отвечая на вопрос о способности экономики выдержать ещё несколько лет санкционного давления и спецоперации, политолог призвал не спешить с выводами.

"Самое неблагодарное дело — это вот брать и делать прогноз на четыре года. Давайте ограничимся как минимум половиной двадцать шестого, да, посмотрим, как это всё будет выглядеть", — сказал Дмитрий Таран.

Эксперт подчеркнул, что ситуация остаётся динамичной и требует взвешенного подхода.

Полная запись разговора с Дмитрием Тараном будет доступна на видеоканале Правда ТВ.