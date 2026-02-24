Доступность разошлась по швам: после ставки на мегаклиники системе меняют курс лечения

После нескольких лет акцента на крупные медицинские центры в здравоохранении заговорили о поддержке обычной помощи на местах, заявил эксперт по вопросам репродуктивного здоровья на территории РФ, акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Борис Лордкипанидзе. В программе "Точка зрения" на Pravda.Ru он объяснил, как прежняя политика сказалась на регионах, и почему сейчас важно укреплять первичное звено.

По мнению специалиста, в период оптимизации система во многом строилась вокруг экономии бюджетных средств.

"К сожалению, но в период так называемой реорганизации, оптимизации, когда экономическая модель возобладала над здравым смыслом, предпочтение отдавалось именно той модели, которая позволяла бюджету сэкономить деньги без учёта того, что здравоохранение — это область, которая не подразумевает под собой сугубо экономический подход", — сказал Борис Лордкипанидзе.

Он отметил, что за это время активно развивались учреждения третьего уровня — перинатальные центры и крупные многопрофильные клиники с современным оборудованием. Это усилило направление высокотехнологичной помощи, однако базовая медицинская помощь в ряде территорий стала менее доступной.

"А просто банально, к сожалению, они оказались в несколько более ущербном положении", — отметил эксперт, говоря о пациентах, которым не требуется сложное лечение, а нужна помощь врача рядом с домом.

Комментируя выступление президента, Лордкипанидзе подчеркнул, что обозначен разворот государственной политики в сторону здоровья населения непосредственно на местах.

"Выступление нашего президента продемонстрировало разворот государственной политики в направлении здоровья населения непосредственно на местах. Конечно, это очень серьёзный, позитивный сдвиг", — считает Борис Лордкипанидзе.

Он добавил, что дальнейшие решения должны опираться на объективные региональные данные, чтобы изменения были основаны на реальной картине.

