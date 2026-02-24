Фронт без ракет и танков: противостояние России и Запада выходит за пределы санкций

Происходящее вокруг России нельзя свести к простым схемам и готовым сценариям, считает военный аналитик, политолог Дмитрий Таран. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru эксперт заявил, что речь идёт о гибридной войне и сложной дипломатической игре на фоне неоднородности коллективного Запада.

По мнению Дмитрия Тарана, противостояние развивается одновременно на экономическом, дипломатическом, гуманитарном и информационном направлениях.

"По общему ходу вещей видно, что мы ведём гибридную войну с коллективным Западом", — сказал эксперт.

При этом политолог подчёркивает: у разных стран — собственные интересы и приоритеты, а значит, и стратегия Москвы строится с учётом этих различий.

"Мы пытаемся его раздробить, расчленить, насколько это получается", — отметил Дмитрий Таран.

Он добавил, что говорить о каком-то одном "плане А" невозможно: вариантов развития событий много, а дипломатические комбинации по определению остаются непубличными.

В качестве стратегического ядра аналитик обозначил задачу сохранения государственности и территориальной целостности. Отдельно он указал на последствия распада СССР, который, по его оценке, был направлен на недопущение восстановления единого пространства.

Связку этих процессов с расширением НАТО на восток эксперт рассматривает как вопрос долгосрочной безопасности. Речь, по его мнению, идёт не о разовой акции, а о многоуровневом и затяжном противостоянии, где решения принимаются не в формате быстрых и однозначных ответов.

Полная запись разговора с Дмитрием Тараном будет доступна на видеоканале Правда ТВ.