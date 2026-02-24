Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Фронт без ракет и танков: противостояние России и Запада выходит за пределы санкций

Правда ТВ » Точка зрения

Происходящее вокруг России нельзя свести к простым схемам и готовым сценариям, считает военный аналитик, политолог Дмитрий Таран. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru эксперт заявил, что речь идёт о гибридной войне и сложной дипломатической игре на фоне неоднородности коллективного Запада.

По мнению Дмитрия Тарана, противостояние развивается одновременно на экономическом, дипломатическом, гуманитарном и информационном направлениях.

"По общему ходу вещей видно, что мы ведём гибридную войну с коллективным Западом", — сказал эксперт.

При этом политолог подчёркивает: у разных стран — собственные интересы и приоритеты, а значит, и стратегия Москвы строится с учётом этих различий.

"Мы пытаемся его раздробить, расчленить, насколько это получается", — отметил Дмитрий Таран.

Он добавил, что говорить о каком-то одном "плане А" невозможно: вариантов развития событий много, а дипломатические комбинации по определению остаются непубличными.

В качестве стратегического ядра аналитик обозначил задачу сохранения государственности и территориальной целостности. Отдельно он указал на последствия распада СССР, который, по его оценке, был направлен на недопущение восстановления единого пространства.

Связку этих процессов с расширением НАТО на восток эксперт рассматривает как вопрос долгосрочной безопасности. Речь, по его мнению, идёт не о разовой акции, а о многоуровневом и затяжном противостоянии, где решения принимаются не в формате быстрых и однозначных ответов.

Полная запись разговора с Дмитрием Тараном будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.