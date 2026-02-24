В прицеле — партия длиной в столетия: спецоперацию вписали в более широкий контекст

Специальная военная операция — это не конфликт с Украиной, а очередной раунд многовекового противостояния с Западом, считает военный аналитик, политолог Дмитрий Таран. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru эксперт изложил своё видение причин затяжного характера СВО и её стратегических целей.

По мнению Дмитрия Тарана, происходящее следует рассматривать шире, чем как двусторонний конфликт Москвы и Киева.

"Это специальная военная операция у нас не с Украиной, а с объединённым Западом, который напичкал часть территории Советского Союза оружием", — считает Дмитрий Таран.

Эксперт подчеркнул, что характер боевых действий, по его оценке, указывает на более широкий масштаб противостояния.

"Это является доказательством того, что мы сражаемся не с Украиной. Мы сражаемся с Великобританией", — сказал Дмитрий Таран.

Он также отметил, что нынешние события вписываются в историческую логику отношений России и западных стран.

"Мы находимся в конфликте, которому тысячу лет. Раз в сто лет мы в эти игры играем с коллективным Западом", — отметил Дмитрий Таран.

Полная запись разговора с Дмитрием Тараном будет доступна на видеоканале Правда ТВ.