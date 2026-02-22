Прощёное воскресенье включает режим перезагрузки: один шаг решает, с каким сердцем войти в Великий пост

Сегодня, 22 февраля, православные верующие отмечают Прощёное воскресенье — день, который предваряет Великий пост и задаёт ему духовный тон. В этот день принято просить друг у друга прощения и вспоминать о человеческой ответственности за свои поступки.

В программе "Разговоры о религии" на Правда ТВ отец Андрей (Сапунов) напомнил о глубинном смысле этой традиции.

Прощёное воскресенье и урок Адама

Прощёное воскресенье в церковном календаре соединяет сразу несколько смыслов. Это и сам день примирения, и воспоминание об изгнании Адама из рая, и канун начала Великого поста. На первый взгляд события не связаны между собой, однако богословская традиция видит в них единую логику.

Священник напомнил, что в истории грехопадения важен не только сам факт нарушения заповеди, но и реакция человека на призыв к ответу.

"Жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел", — приводит слова Писания отец Андрей (Сапунов).

По его словам, Адам не попросил прощения и переложил ответственность, тем самым усугубив своё положение. Священник подчеркнул: искреннее покаяние могло бы изменить исход.

Эта мысль, по его оценке, напрямую касается современного человека. Прощёное воскресенье напоминает о личной ответственности и о том, что признание своей неправоты — это шаг к восстановлению отношений с Богом и ближними.

Сила прощения и личный выбор

Отдельное внимание в эфире было уделено теме прощения как внутреннего труда. Просить прощения, по словам священника, способен лишь духовно зрелый человек. При этом он предостерёг от формального подхода, когда извинение произносится автоматически, без осознания своей вины.

В разговоре прозвучал и евангельский эпизод о вопросе апостола Петра.

"Сколько раз прощать брата? Даже если семь раз в день?" — цитирует Евангелие отец Андрей (Сапунов).

Священник отметил, что прощение — это всегда выбор человека. Нельзя требовать его как обязательства, но и нельзя закрываться в ожесточении.

"Прощайте, и простится вам. Какою мерою мерите, такою и вам отмерят", — напомнил слова Христа отец Андрей (Сапунов.

По его мнению, ожидание милости от Бога невозможно без готовности самому проявлять милость. Гордыня часто становится главным препятствием на пути к примирению, когда человек предпочитает отстаивать свою правоту, а не искать взаимопонимание.

Прощёное воскресенье как подготовка к Великому посту

Церковь, как подчеркнул священник, установила этот день неслучайно именно перед началом поста. Это своего рода духовная проверка готовности к более строгому периоду церковной жизни.

Даже в приходской среде, отметил он, возникают недоразумения и обиды. Иногда достаточно случайной фразы или неловкого поступка, чтобы человек перестал посещать храм. Прощёное воскресенье даёт возможность восстановить разрушенные связи.

Священник обратил внимание, что Церковь — это общее дело верующих, где важно не только получать поддержку, но и вносить свой вклад. Человек, приходящий в храм, должен задать себе вопрос о собственной ответственности за атмосферу внутри общины.

Подготовка к Великому посту, по его словам, начинается с примирения — как с ближними, так и с самим собой. Это время, когда важно отказаться от желания доказать свою правоту и честно взглянуть на собственные поступки.

