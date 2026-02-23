Пчёлы в роли диверсантов: пасеки расплачиваются за моду на заморские породы

Пчеловоды нередко привозят новые породы, а потом ужасаются, какой сюрприз затащили на собственную пасеку. Председатель Московского отделения Союза пчеловодов России, вице-президент Национального Союза апитерапевтов Валерий Капунин в программе "Точка зрения" на Pravda. Ru рассказал, как завоз гибридов и тайное перемещение маток отражаются на состоянии российских пчёл.

Эксперт сообщил, что помимо официально разрешённых в стране пород — среднерусской, карпатской, карники и серой горной кавказской — на пасеках появляются и другие пчёлы.

"Но завозится ещё Бакфаст так называемый — это гибрид и много чего другого. Вот пчеловоды — народ пытливый, и даже часто, так сказать, привозят, а потом ужасаются, какой же он сюрприз к себе на пасеку затащил", — сказал Валерий Капунин.

Он уточнил, что речь идёт не только об официальных поставках.

"Или в кармане можно провести в специальной клеточке матку, или, так сказать, и пчелопакет можно протащить тайком, что называется. Плюс существует вот этот завоз, такой, можно считать, и официальный импорт пчёл", — отметил Валерий Капунин.

Эксперт подчеркнул, что в таких условиях особенно важно развивать отечественные пчелопитомники, пчелорепродукторы (хозяйства, которые занимаются воспроизводством медоносных пчёл — прим. Pravda. Ru) и пчелозаводы, чтобы обеспечивать отрасль собственным племенным материалом.

Полная запись разговора с Валерием Капуниным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.