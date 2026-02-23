Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Пчёлы в роли диверсантов: пасеки расплачиваются за моду на заморские породы

Правда ТВ » Точка зрения

Пчеловоды нередко привозят новые породы, а потом ужасаются, какой сюрприз затащили на собственную пасеку. Председатель Московского отделения Союза пчеловодов России, вице-президент Национального Союза апитерапевтов Валерий Капунин в программе "Точка зрения" на Pravda. Ru рассказал, как завоз гибридов и тайное перемещение маток отражаются на состоянии российских пчёл.

Эксперт сообщил, что помимо официально разрешённых в стране пород — среднерусской, карпатской, карники и серой горной кавказской — на пасеках появляются и другие пчёлы.

"Но завозится ещё Бакфаст так называемый — это гибрид и много чего другого. Вот пчеловоды — народ пытливый, и даже часто, так сказать, привозят, а потом ужасаются, какой же он сюрприз к себе на пасеку затащил", — сказал Валерий Капунин.

Он уточнил, что речь идёт не только об официальных поставках.

"Или в кармане можно провести в специальной клеточке матку, или, так сказать, и пчелопакет можно протащить тайком, что называется. Плюс существует вот этот завоз, такой, можно считать, и официальный импорт пчёл", — отметил Валерий Капунин.

Эксперт подчеркнул, что в таких условиях особенно важно развивать отечественные пчелопитомники, пчелорепродукторы (хозяйства, которые занимаются воспроизводством медоносных пчёл — прим. Pravda. Ru) и пчелозаводы, чтобы обеспечивать отрасль собственным племенным материалом.

Полная запись разговора с Валерием Капуниным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Новости Все >
Российские ульи гудят по-иностранному: сладкая зависимость может больно ударить
Российские ульи гудят по-иностранному: сладкая зависимость может больно ударить
Прощёное воскресенье включает режим перезагрузки: один шаг решает, с каким сердцем войти в Великий пост
Прощёное воскресенье включает режим перезагрузки: один шаг решает, с каким сердцем войти в Великий пост
Среднерусская пчела теряет суровый характер: опасная примесь оставляет ульи без будущего
Среднерусская пчела теряет суровый характер: опасная примесь оставляет ульи без будущего
Медовый сезон больше не про сладость: то, что считали экзотикой, убивает пчёл
Медовый сезон больше не про сладость: то, что считали экзотикой, убивает пчёл
Мороз выбил гул из ульев: названа цена спасения миллионов пчелиных семей
Мороз выбил гул из ульев: названа цена спасения миллионов пчелиных семей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.