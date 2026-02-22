Российские ульи гудят по-иностранному: сладкая зависимость может больно ударить

Российское пчеловодство сегодня почти полностью опирается на завозных пчёл, считает председатель Московского отделения Союза пчеловодов России, вице-президент Национального Союза апитерапевтов Валерий Капунин. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru он рассказал, как страна оказалась в импортной зависимости, и что на самом деле убивает пчелиные семьи.

По мнению эксперта, внутри страны выстроить плотный заслон на пути сомнительных поставок пока не удаётся. Формально импорт контролируют Россельхознадзор и Федеральная таможенная служба, однако ресурсов для тотального надзора не хватает.

"У нас зависимость, ну, девяностопроцентная от импорта вот этих пчелопакетов", — сказал Валерий Капунин.

Пчёлы, по его словам, едут не только из южных республик. Их везут и из Польши, и из Германии — разными маршрутами. При этом в социальных сетях появляются ролики, где, как отметил спикер, местные сотрудники сопровождают фуры с пчёлами сомнительного происхождения.

Тем временем в стране вырос целый слой промышленных пчеловодов. Это уже не несколько ульев на приусадебном участке, а хозяйства на сотни и даже тысячи семей — до четырёх тысяч пчелиных семей у одного владельца, размещённых в разных точках. Для них пчеловодство — полноценный бизнес, от которого зависят семьи и сотрудники.

Однако угроза приходит не только вместе с импортом. Настоящим испытанием для пасек становятся химически обработанные поля.

"Огромное количество пчёлосемей гибнет, и мы называем это массовой гибелью пчёл от отравлений пестицидами. А пестицидами у нас нещадно, так сказать, поливаются поля, огороды, сады. А пчёлка туда, так сказать, залетела, "хватанула", в улей принесла и всё — вся семья полегла", — отметил Валерий Капунин.

Между тем в ряде регионов общественные пчеловодческие организации пытаются сами выставлять своего рода "кордоны" на въездах в области и республики, чтобы отслеживать поток завозных пчёл и защитить свои пасеки.

Полная запись разговора с Валерием Капуниным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.