Среднерусская пчела теряет суровый характер: опасная примесь оставляет ульи без будущего

Судьба среднерусской пчелы сегодня вызывает всё больше тревоги у специалистов, заявил председатель Московского городского общества пчеловодов Валерий Капунин. В программе "Точка зрения" на Pravda.Ru он объяснил, с чем это связано.

Эксперт отметил, что пчеловоды хорошо понимают, чем оборачивается метизация.

"Ничего хорошего в этом нету, когда породные свойства аборигенных пчёл сильно ухудшаются от вот такого скрещивания", — сказал Валерий Капунин.

Последствия такого скрещивания напрямую влияют на способность насекомых выдерживать холод. При этом среднерусская порода исторически приспособлена к суровой зиме.

"Наша среднерусская порода пчёл, среднерусская пчёла, она может зимовать и семь-восемь месяцев", — рассказал Валерий Капунин.

Южные же пчёлы способны находиться под снегом лишь четыре–пять месяцев, и при более долгой зиме такие семьи начинают погибать.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
