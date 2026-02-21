Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Медовый сезон больше не про сладость: то, что считали экзотикой, убивает пчёл

Клещ тропелилапс, которого в России десятилетиями не воспринимали как реальную угрозу из-за климата, уже распространяется по стране, заявил председатель Московского городского общества пчеловодов Валерий Капунин. О том, как "невозможный" паразит совпал с тяжёлой зимовкой и поставил отрасль под удар, эксперт рассказал в программе "Точка зрения" на Pravda. Ru.

Уверенность в том, что суровые зимы станут естественным барьером, не оправдалась.

"Хотя он известен был лет 60 уже, наверное, даже больше тому назад, но мы не опасались его. Но теперь он к нам пришёл", — сказал Валерий Капунин.

Эксперт отметил, что при слабом контроле за перемещением пчёл внутри страны вредитель быстро распространяется. Ситуацию усугубила тяжёлая зимовка: семьи уходили в холод ослабленными.

"Из зимовки этого года пока, по предварительным оценкам, не выйдет более 70 процентов пчёл. Потому что в зиму они уходили из-за погодных и климатических условий в очень плохом состоянии, ослабленном. И зимовка преподнесла очень серьёзные сюрпризы", — подчеркнул Капунин.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
