Мороз выбил гул из ульев: названа цена спасения миллионов пчелиных семей

Весна на пасеках в этом году запахнет не только мёдом, но и тревожной статистикой. Председатель Московского городского общества пчеловодов Валерий Капунин в программе "Точка зрения" на Pravda.Ru рассказал, почему отрасли грозит острая нехватка пчелопакетов.

Пчёлы уходили в холодный сезон ослабленными из-за погодных и климатических условий, а зима оказалась для многих семей серьёзным испытанием.

"Считается официально, что у нас порядка трёх миллионов пчёлосемей в стране в целом. Из зимовки этого года пока, по предварительным оценкам, не выйдет более 70 процентов пчёл", — отметил Валерий Капунин.

Даже если итоговая цифра окажется ниже, речь всё равно идёт о миллионах семей — и о необходимости срочно восполнять дефицит.

"Поэтому вот считаем, если 70 процентов, ну, даже 50 процентов, то есть 1,5 миллиона пчелопакетов нам надо где-то приобрести", — сказал Валерий Капунин.

Эксперт напомнил, что собственная племенная система, позволявшая стране полностью обеспечивать себя пчелопакетами и пчеломатками, была утрачена после распада СССР. Сегодня внутренние мощности покрывают лишь 150–200 тысяч пчелопакетов в год — на фоне потребности в миллионах это лишь малая часть.

По оценке специалистов, восстановить пчелоразведение возможно за три–четыре года при условии государственной поддержки и финансирования.

"Для этого государство должно осознать, что пчёлы в стране нужны. Где-то вот наши учёные, специалисты-зоотехники, селекционеры прикидывают, что для того, чтобы в течение трёх-четырех лет заполнить или закрыть вот эту дыру, нам надо всего-навсего порядка 2 млрд рублей", — считает Валерий Капунин.

По его мнению, без системной программы сохранения медоносных пчёл каждый новый сезон будет начинаться с подсчёта недостающих семей.

Полная запись разговора с Валерием Капуниным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.