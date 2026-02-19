Куба без российских самолётов: за туристической паузой проступают другие интересы

Закрытие последнего прямого рейса на Кубу фактически ставит точку в прямом авиасообщении России с западным полушарием, заявила секретарь Объединенной Коммунистической Партии, председатель Независимого профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина. В своей программе "Личное мнение" на Pravda. Ru она прокомментировала ситуацию вокруг Кубы, устойчивость её политической системы и реакцию США.

Как считает Дарья Митина, прекращение авиарейсов выходит далеко за рамки туристической темы и отражает более широкий контекст отношений.

"Сворачивание авиарейсов на Кубу это, в общем, означает прекращение российского авиасообщения, прямого авиасообщения с западным полушарием вообще. Больше никаких прямых рейсов у России в западное полушарие нет", — отметила Дарья Митина.

Эксперт подчеркнула, что оценки Вашингтона относительно устойчивости Гаваны могут не учитывать специфики кубинской политической системы. Она добавила, что в случае усиления давления возможны различные сценарии развития событий.

"Если действительно энтузиазм Трампа и Рубио зайдёт слишком далеко, то речь может встать о военной интервенции, либо о таких вот диверсионно-террористических операциях, как мы видели в Венесуэле", — считает Дарья Митина.

Отдельно она отметила значение встречи министра иностранных дел Кубы Бруно Родригеса с президентом России Владимиром Путиным в Москве, подчеркнув, что поддержка Гаваны, по её словам, не рассматривается как предмет торга в диалоге по украинской теме.

