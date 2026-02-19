Куба годами наращивала поток гостей — и упустила то, без чего страна не выживает

Куба расплачивается за стратегическую ошибку и при этом готовится к жёсткому противостоянию с США. Секретарь Объединенной Коммунистической Партии, председатель Независимого профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина в своей программе "Личное мнение" на Pravda. Ru высказалась об энергетическом кризисе на острове, возможной помощи России и риске эскалации до формата "Карибский кризис 2.0".

По мнению Дарьи Митиной, Куба могла бы частично решить энергетическую проблему за счёт альтернативных источников.

"Всего за миллиард долларов в год Куба могла обеспечить себе 2 тысячи мегаватт, допустим, в том же самом Китае, включая доставку на Кубу, да?" — отметила Дарья Митина.

При этом значительная часть инвестиций, по её словам, направлялась не в энергетику.

"Основная доля инвестиций шла в туристическую инфраструктуру: 32 процента от общего уровня инвестиций, а в энергетическую — всего 12. И наверное, это была роковая ошибка Кубы, за которую она сейчас горько расплачивается", — сказала Дарья Митина.

Говоря о возможной помощи со стороны Москвы, эксперт допустила резкое обострение ситуации.

"Приведёт ли это ко второму Карибскому кризису, Карибскому кризису 2.0? И готова ли Россия к этому противостоянию?" — подчеркнула Дарья Митина.

Она также обратила внимание на устойчивость кубинской власти перед внешним давлением.

"Кубинский режим достаточно прочен. Попытки его расшатать способом а-ля цветная революция, которую Соединённые Штаты предпринимали и в двадцать пятом, и в двадцать четвёртом, и в двадцать третьем году, они последовательно провалились", — считает Дарья Митина.

В завершение Митина отметила, что у Гаваны практически нет союзников, кроме России и Китая, способных оказать реальную поддержку в условиях усиливающегося давления со стороны США.

