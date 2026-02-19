США прижали Кубу нефтью — миллионы растворяются: Россия готовится к непростому ответу

Россия оказалась перед непростым выбором из-за давления США на Кубу, заявила секретарь Объединённой Коммунистической Партии, председатель Независимого профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина. О ситуации вокруг поставок нефти, отмены рейсов и перспективах поддержки Гаваны она рассказала в своей программе "Личное мнение" на Pravda. Ru.

По мнению Дарьи Митиной, экономическое давление со стороны Вашингтона уже даёт ощутимые последствия для острова.

"Естественно, страны идут на это не от хорошей жизни, потому что у Трампа есть очень эффективный способ давить. Это прежде всего способ экономический: введение тарифов, пошлин и так далее. В этой ситуации, конечно, момент истины настаёт для России", — считает Дарья Митина.

Она напомнила, что в конце 2025 года был ратифицирован всеобъемлющий договор о дружбе и сотрудничестве между Москвой и Гаваной, который предусматривает в том числе военное партнёрство. По её мнению, нынешняя ситуация ставит Россию перед стратегическим выбором.

"Потому что если Кубе не помочь сейчас, то это, в общем-то, значит, что Кубе не поможет никто, потому что, в общем-то, никаких ресурсных и сильных союзников, которые могли бы составить хотя бы какой-то противовес для Соединённых Штатов, у Кубы больше нет", — отметила Дарья Митина.

Эксперт обратила внимание и на практические последствия энергетического кризиса: с 10 февраля международные авиакомпании начали отменять рейсы на Кубу из-за нехватки топлива. По её словам, поставки нефти из Венесуэлы и Мексики были прекращены под давлением, а собственных ресурсов острову не хватает.

Отдельно Митина подчеркнула, что распространённое в СМИ мнение о Кубе как о "нахлебнице" не соответствует действительности.

"Куба платит деньгами, иногда бартером, но чаще деньгами. В частности, мексиканский концерн Pemex, который является главным поставщиком нефти и нефтепродуктов из Мексики на Кубу. Вот, например, в начале января концерн отправил большую партию на Кубу нефти и получил живые деньги", — сказала Дарья Митина.

Она добавила, что в 2023 году Мексика поставила Кубе нефть на сумму 367 миллионов долларов, а в 2025 году объём контрактов вырос почти до полумиллиарда. Все поставки оплачивались своевременно и в полном объёме.

