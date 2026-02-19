Слабое звено под знаком Кубинской революции: на кого делает ставку Вашингтон

США ищут откровенных коллаборационистов внутри кубинской элиты, заявила секретарь Объединённой Коммунистической Партии, председатель Независимого профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина. В своей программе "Личное мнение" на Pravda. Ru она прокомментировала стратегию Вашингтона в отношении Кубы и давление на страны Латинской Америки.

Как считает Дарья Митина, смена режимов не входит в привычную риторику Дональда Трампа, а ставка делается на поиск внутренних союзников.

"Мы ищем людей, которые будут готовы с нами сотрудничать. Ну, то есть крыс или кротов, называйте как хотите. А в стратегии Трампа, в общем-то, нет никаких замен авторитарных режимов на демократические, и вся эта фразеология — это, в общем-то, очень не в стиле Трампа", — сказала политик.

По данным американской прессы, Белый дом рассматривает возможность опоры на представителей кубинской армии, рассчитывая на сценарий военного переворота. Однако подобные оценки не учитывают специфику кубинской политической системы и устойчивость социалистического правительства, подчеркнула Митина.

Отдельное внимание, по её словам, может быть направлено на военный бизнес-конгломерат GAESA, который доминирует в туристическом секторе и контролирует около 70% отрасли. Именно такие структуры, действующие в долларизированных сегментах экономики, рассматриваются как потенциально уязвимые.

Кроме того, давление распространяется и на союзников Гаваны в регионе. Митина напомнила, что ряд стран Латинской Америки уже сокращают программы сотрудничества с кубинскими врачами, что лишает Кубу важного источника валютных поступлений.

"Ведь на самом деле практически по всей Латинской Америке работают кубинские врачи. И это не только обмен опытом, это не только гуманитарная миссия, это ещё и хороший источник притока валюты. Гватемала объявила о постепенном прекращении действия соглашения о сотрудничестве с Кубой", — отметила Дарья Митина.

Она добавила, что аналогичные процессы затрагивают и другие государства региона, что, по её мнению, свидетельствует о системном характере давления на Кубу.

Полная запись программы с Дарьей Митиной будет доступна на видеоканале Правда ТВ.