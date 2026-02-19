Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Куба живёт в темноте по 20 часов в сутки: кто и зачем нажал на главный рубильник

Куба стремительно погружается в режим веерной темноты и топливного голода. Секретарь Объединенной Коммунистической Партии, председатель Независимого профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина в своей программе "Личное мнение" рассказала о причинах острого кризиса и внешнем давлении на Гавану.

На Кубе фиксируются перебои с электричеством: до 10 часов в сутки — в столице и до 20 часов — в провинции, а также острая нехватка топлива и товаров первой необходимости.

"Сейчас на Кубе острейший кризис. Очереди перед рынками, за продуктами, очереди перед аптеками, пекарнями, заправочными станциями — это впечатление тех туристов, которые приезжают сегодня в Гавану. К этому добавляются перебои с электричеством", — сказала Дарья Митина.

По оценкам аналитиков, запасов горючего на острове может хватить максимум на месяц. При этом внешнеполитический курс Вашингтона лишь усиливает давление.

"Естественно, доктрина Монро, артикулируемая Дональдом Трампом, — это краеугольный камень сегодняшней внешнеполитической доктрины Соединённых Штатов Америки", — считает Дарья Митина.

Она подчеркнула, что США фактически перекрывают поставки нефти из Венесуэлы и угрожают санкциями другим странам, сотрудничающим с Гаваной.

"Соединённые Штаты Америки не только похитили президента Боливарианской Республики Венесуэла, но и установили прочную морскую блокаду вокруг острова Свободы. Те танкеры с нефтью, которые выходят из Венесуэльских портов, они перехватываются и отбуксировываются в Техас", — заявила Дарья Митина.

По её мнению, давление носит системный характер и направлено не только против Кубы, но и против стран, поддерживающих её, включая Мексику и Россию. При этом, как считает эксперт, рассчитывать на быструю смену власти в Гаване Вашингтону вряд ли стоит.

Полная запись программы с Дарьей Митиной будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
