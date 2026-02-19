Долгий конфликт вокруг Украины — расчёт на износ: кому выгодно затягивание

Затяжное противостояние постепенно изматывает обе стороны, и его исход далеко не предрешён — таково мнение секретаря Объединенной Коммунистической Партии, председателя Независимого профсоюза "Новый Труд" Дарьи Митиной. В своей программе "Личное мнение" на Pravda.Ru она высказалась о логике инфраструктурной войны, расчётах Запада и роли переговоров.

Как считает политик, текущий формат ударов по инфраструктуре нельзя считать пределом возможного давления.

"По мере продолжения России инфраструктурной войны, даже, в общем-то, при нынешнем её формате, весьма щадящем и нежёстком, — да, мы прекрасно знаем, как Россия умеет бить — и 126 беспилотников за ночь, да, и несколько "гераней" — это, в общем-то, совсем не тот формат, который, Россия может себе позволить", — сказала Дарья Митина.

Она подчеркнула, что ставка делается на стратегию постепенного износа — но этот процесс, по её оценке, обоюдный. Экономические системы, как сложные механизмы под постоянной нагрузкой, неизбежно теряют ресурс.

"Нельзя говорить, что, собственно говоря истощение того же энергетического сектора, нефтяного сектора, промышленного сектора, да, он оно идёт в одну калитку. На самом деле, конечно, нет. Россия точно так же истощается, и, собственно говоря, это и есть главная стратегическая цель нашего противника", — отметила Дарья Митина.

По мнению политика, затягивание конфликта отвечает интересам Киева и его западных союзников, которые рассчитывают на долгосрочный эффект от давления высокой интенсивности. При этом Митина обратила внимание на развитие военной инфраструктуры в странах Балтии — в частности, на создание производств беспилотников и центров подготовки операторов в Литве.

Отдельно она остановилась на переговорном процессе. По её словам, обсуждение украинской темы переплетается с иранским направлением, что делает дипломатическую картину ещё более сложной.

