Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Россия достаёт доллары из пыльного ящика: меморандум США стирает три года статистики

Правда ТВ » Личное мнение

Возвращение к долларовым расчётам может стать символом серьёзного изменения финансового курса России, заявила секретарь Объединённой Коммунистической Партии, председатель Независимого профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина. В своей программе "Личное мнение" она прокомментировала сообщения о меморандуме, который российская сторона передала Соединённым Штатам.

Поводом для обсуждения стала публикация Bloomberg о документе, существование которого подтвердил специальный представитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. При этом, как подчеркнула Митина, речь идёт о предложениях, исходящих от Москвы.

"Это позиционировано не как некий список предложений Соединённых Штатов к России, а именно как список предложений России к Соединённым Штатам", — отметила политик.

Одним из ключевых пунктов меморандума является возвращение к долларовой системе расчётов, включая сделки по сырью.

"Возвращение России к долларовым расчётам — это лишь один из семи пунктов меморандума. Реализация этого и других предложений означала бы ошеломляющий разворот кремлёвской политики", — считает Дарья Митина.

Она напомнила, что ещё недавно официальные данные фиксировали сокращение доли доллара в расчётах за нефть и нефтепродукты с 55% до 5% за три года, при доминировании юаня и росте роли рубля. На этом фоне возможный возврат к прежней валютной модели выглядит как заметный поворот в экономической стратегии.

Среди других положений документа Митина назвала долгосрочные авиационные контракты, совместные проекты по добыче нефти и производству СПГ, льготные условия для возвращения американских компаний на российский рынок, сотрудничество в ядерной энергетике и в сфере стратегических сырьевых материалов.

Полная запись программы с Дарьей Митиной будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.