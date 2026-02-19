Россия достаёт доллары из пыльного ящика: меморандум США стирает три года статистики

Возвращение к долларовым расчётам может стать символом серьёзного изменения финансового курса России, заявила секретарь Объединённой Коммунистической Партии, председатель Независимого профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина. В своей программе "Личное мнение" она прокомментировала сообщения о меморандуме, который российская сторона передала Соединённым Штатам.

Поводом для обсуждения стала публикация Bloomberg о документе, существование которого подтвердил специальный представитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. При этом, как подчеркнула Митина, речь идёт о предложениях, исходящих от Москвы.

"Это позиционировано не как некий список предложений Соединённых Штатов к России, а именно как список предложений России к Соединённым Штатам", — отметила политик.

Одним из ключевых пунктов меморандума является возвращение к долларовой системе расчётов, включая сделки по сырью.

"Возвращение России к долларовым расчётам — это лишь один из семи пунктов меморандума. Реализация этого и других предложений означала бы ошеломляющий разворот кремлёвской политики", — считает Дарья Митина.

Она напомнила, что ещё недавно официальные данные фиксировали сокращение доли доллара в расчётах за нефть и нефтепродукты с 55% до 5% за три года, при доминировании юаня и росте роли рубля. На этом фоне возможный возврат к прежней валютной модели выглядит как заметный поворот в экономической стратегии.

Среди других положений документа Митина назвала долгосрочные авиационные контракты, совместные проекты по добыче нефти и производству СПГ, льготные условия для возвращения американских компаний на российский рынок, сотрудничество в ядерной энергетике и в сфере стратегических сырьевых материалов.

Полная запись программы с Дарьей Митиной будет доступна на видеоканале Правда ТВ.