Украина проиграла раньше финала: главного соперника увидели вовсе не в Киеве

Говорить о переговорах сегодня бессмысленно, поскольку формат самого конфликта давно изменился, считает секретарь Объединенной Коммунистической Партии, председатель Независимого профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина. В своей программе "Личное мнение" на Pravda. Ru она объяснила, почему считает Украину утратившей субъектность, и кто является реальным оппонентом России.

По мнению политика, настойчивость в обсуждении возможного диалога не соответствует текущей политической реальности.

"Совершенно очевидно, что никакие переговоры в данном случае невозможны. Единственные переговоры, которые возможны между Россией и Украиной — это переговоры с проигравшей стороной об условиях капитуляции", — сказала Дарья Митина.

Она отметила, что при отсутствии готовности к капитуляции с обеих сторон рассчитывать на содержательные договорённости не приходится.

Оценивая положение Украины, политик высказалась предельно жёстко.

"Можно спорить, проигрывает эту войну Россия или нет, но Украина её проиграла уже точно. Её уже не существует как государства, и про неё можно забыть", — отметила Дарья Митина.

По её мнению, обсуждение состояния украинской экономики отвлекает от главного — масштаба противостояния.

"Но тем не менее, воюем-то мы с Европой, с Европой, которую активно и очень изобильно подпитывают Соединённые Штаты Америки. И мы на данный момент ей абсолютно проигрываем", — считает Дарья Митина.

Отдельно она прокомментировала роль украинского президента.

"Позиция Зеленского, ну, собственно говоря, её не стоит анализировать вообще, поскольку совершенно без разницы, хочет он сдаваться, не хочет он сдаваться, его не спросят — он не субъектен", — сказала Дарья Митина.

По оценке эксперта, ключевые решения принимаются вне Киева, а сам конфликт носит более широкий характер, чем это обычно представляется в публичной риторике.

Полная запись разговора с Дарьей Митиной будет доступна на видеоканале Правда ТВ.