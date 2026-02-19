Отель стал штабом теневой дипломатии: переговоры обросли неформальным контуром влияния

Британцы буквально поселились рядом с участниками переговоров и вели "неформальную обработку" сторон, заявила секретарь Объединенной Коммунистической Партии, председатель Независимого профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина. В своей программе "Личное мнение" на Pravda. Ru она объяснила, как это отразилось на характере переговоров.

По мнению политика, несмотря на заявленный трёхсторонний формат, вокруг переговоров формировался отдельный контур влияния со стороны Лондона.

"Переговоры трёхсторонние, Европа там не участвует, но тем не менее, как говорится, британцы сами пришли", — сказала Дарья Митина.

Она подчеркнула, что британская делегация разместилась в том же отеле, где находятся российские, украинские и американские представители.

"Британцы приехали и буквально силком поселились в этом же отеле, в котором живут российские, украинские, американские переговорщики, и, видимо, занимаются неформальной обработкой переговорщиков с разных сторон", — отметила Дарья Митина.

Отдельно спикер высказалась о руководителе британской делегации — советнике премьер-министра Великобритании Джонатане Пауэлле.

"Этот самый Пауэлл, собственно говоря, известен как очень цепкий и очень хитрый переговорщик, фирменный почерк которого — это обман и манипуляция", — считает Дарья Митина.

По её оценке, в такой конфигурации переговоры превращаются не только в дипломатический диалог, но и в площадку для психологического давления. В итоге процесс всё больше напоминает сложную игру влияния, где официальные заявления соседствуют с закулисной работой.

