Переговоры в Женеве вспыхнули — и тут же погасли: почему большой разговор не разгорелся

Правда ТВ » Личное мнение

Трёхсторонние переговоры России, США и Украины в Женеве фактически зашли в тупик, заявила секретарь Объединенной Коммунистической Партии, председатель Независимого профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина. В своей программе "Личное мнение" на Pravda. Ru она объяснила, почему считает политическую часть диалога проваленной, и от кого на самом деле ждут "больших компромиссов".

По мнению политика, череда международных площадок — от Минска до Стамбула и Женевы — всё чаще воспринимается как символ затянувшихся и малоэффективных переговоров.

"Наверное, на этот вопрос каждый из вас ответит по-своему. Многие считают, что европейская история творится не в Женеве и не в Мюнхене, а под Купинском и под Мирноградом", — сказала Дарья Митина.

Она подчеркнула, что гуманитарная повестка — обмены пленными, возвращение перемещённых граждан — остаётся практически единственным направлением, где сохраняется конкретный результат. Однако политический трек, по её оценке, продвижения не демонстрирует.

"Я склонна согласиться с теми, кто утверждает, что никаких переговоров в реале нет, они, собственно говоря, ещё и не начинались", — отметила Дарья Митина.

Комментируя публикации западных СМИ о ступоре в Женеве, она заявила, что разговоры о "больших компромиссах" фактически сводятся к ожиданиям уступок со стороны России, тогда как принципиальные противоречия между сторонами сохраняются.

Полная запись разговора с Дарьей Митиной будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
