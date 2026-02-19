Снаряды понятнее формулировок: в Шебекино иначе услышали идею заморозки конфликта

В Шебекино к обстрелам привыкли, а вот к разговорам о "заморозке" — нет, признаются жители города. О том, как в приграничье воспринимают возможную паузу в конфликте, рассказала семья Кирик в программе "Горячие точки" Дарьи Асламовой на Pravda. Ru.

Приграничный ритм — это когда утро начинается не с кофе, а с проверки новостей и сообщений в чатах. Люди здесь давно научились жить в режиме тревоги, но главное для них — понять, что будет дальше.

"Вот живём мы здесь, да, в городе. Ну, вроде тяжело, вроде опасно, да не вроде опасно, и всё тут понятно, ходишь как по минному полю", — сказал один из членов семьи, писатель Александр Тарасов.

Разговор за столом вышел и за пределы личного — речь зашла о будущем конфликта. Семья Кирик признаётся: обсуждения возможной паузы вызывают больше вопросов, чем надежд.

"Если будет заморозка… Неизбежно. А будут натовские войска стоять в Харькове. А для чего они нам нужны? Харьков в любом случае забирать", — отметил Алексей Кирик.

Члены семьи подчёркивают, что любые решения о будущем конфликта в приграничных городах ощущаются особенно остро — здесь их последствия чувствуют одними из первых.

Полная запись разговора с семьёй Кирик будет доступна на видеоканале Правда ТВ.