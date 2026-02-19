Город стал героем без официального звания: как в Шебекино страх ставят на смену

Жители Шебекино говорят, что научились работать и жить, когда над цехами пролетают дроны. Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в гостях у семьи Кирик. В эфире программы "Горячие точки" они рассказали о повседневности приграничного города и настроениях людей.

Член семьи, писатель Александр Тарасов отмечает, что атаки беспилотников происходят даже тогда, когда предприятия продолжают работу.

"Залетает беспилотник, да. Пролетел по цеху — женщины работают. Люди работают", — сказал Александр Тарасов.

В разговоре вспомнили и пожилого жителя хутора Мухин, который, несмотря на обстрелы, продолжал разводить кроликов. После удара по хозяйству он вывесил в поле плакат в память о погибших животных — как знак протеста и личной стойкости.

"Люди героические, поэтому и город-герой Шебекино", — резюмировал Александр Тарасов.

Официального статуса нет, однако сами жители уже воспринимают свой город именно так. По словам семьи, к постоянной угрозе здесь постепенно привыкают — иначе жить в приграничье невозможно.

