Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Город стал героем без официального звания: как в Шебекино страх ставят на смену

Правда ТВ » Горячие точки

Жители Шебекино говорят, что научились работать и жить, когда над цехами пролетают дроны. Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в гостях у семьи Кирик. В эфире программы "Горячие точки" они рассказали о повседневности приграничного города и настроениях людей.

Член семьи, писатель Александр Тарасов отмечает, что атаки беспилотников происходят даже тогда, когда предприятия продолжают работу.

"Залетает беспилотник, да. Пролетел по цеху — женщины работают. Люди работают", — сказал Александр Тарасов.

В разговоре вспомнили и пожилого жителя хутора Мухин, который, несмотря на обстрелы, продолжал разводить кроликов. После удара по хозяйству он вывесил в поле плакат в память о погибших животных — как знак протеста и личной стойкости.

"Люди героические, поэтому и город-герой Шебекино", — резюмировал Александр Тарасов.

Официального статуса нет, однако сами жители уже воспринимают свой город именно так. По словам семьи, к постоянной угрозе здесь постепенно привыкают — иначе жить в приграничье невозможно.

Полная запись разговора с Дарьей Асламовой будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.