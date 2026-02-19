Когда чемодан — не спасение: почему Шебекино выбрало стоять под огнём

Под обстрелами Шебекино не опустело — оно стало крепостью, в которой плечом к плечу встали целые семьи. Специальный корреспондент Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в гостях у семьи Кирик, члены которой служат в территориальной обороне.

В самые тяжёлые месяцы 2023 года, когда город подвергался массированным обстрелам, многие мужчины остались на позициях, помогали вывозить мирных жителей и удерживать оборону. В программе "Горячие точки" семья рассказала, что тогда в городе фактически не было военных подразделений.

Семья Кирик — четверо человек — состоит в территориальной обороне. Как отметил писатель Александр Тарасов, член семьи, это и есть ответ на вопрос, почему жители не покинули город.

"Если бы все уехали, кто бы этим занимался?" — подчеркнул собеседник.

Один из эпизодов тех дней связан с атакой беспилотника в районе автовокзала. Дрон сдетонировал автобус маршрута Белгород — Шебекино, пострадала женщина.

"Ехала на одно дежурство, попала на ранение. То есть вызвали — это у нас было вот в районе автовокзала. То, что дрон сдетонировал 109-й автобус, ну, как бы Белгород — Шебекино. И женщина пострадала", — рассказала Елизавета.

У пострадавшей было ранение верхней части бедра, и ей срочно требовалась помощь.

Отдельно участники эфира говорили о роли срочников, которые, по их словам, первыми принимали на себя удар. Александр Тарасов отметил, что именно молодые бойцы чаще всего проявляли самоотверженность.

"Что ни герой, то пацан. 19-18", — отметил Александр Тарасов.

По его словам, особенность молодого солдата — в особом психологическом состоянии.

"Он не верит в собственную смерть. Он не верит просто", — считает Александр Тарасов.

Полная запись разговора с семьёй Кирик будет доступна на видеоканале Правда ТВ.