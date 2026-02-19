Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Шебекино вздрагивает от сирены: женский взвод берёт на себя то, от чего дрожат руки

Правда ТВ » Горячие точки

Когда над Шебекино звучит тревога, на помощь мирным жителям первыми выходят девушки из женского взвода теробороны, сообщила его участница Елизавета. О службе, дежурствах и спасении людей она рассказала в программе "Горячие точки" в эфире Pravda.Ru. В гости к семье Кирик, членом которой является Елизавета, приехала специальный корреспондент Дарья Асламова.

По словам собеседницы, одна из главных задач подразделения — обеспечение безопасности на объектах, в том числе во время дежурств у храмов. Бойцы работают совместно с сотрудниками полиции и обязаны действовать чётко и без промедления.

"При обстреле, грубо говоря, если вот обстрел начинается, либо если дроны, мы людей должны спрятать как бы в укрытие. Если кто-то пострадал, мы должны оказать первую медицинскую помощь", — рассказала Елизавета.

Подготовка включает основы тактической медицины и навыки эвакуации.

"Мы должны оказать помощь, конечно. То есть наше дело только "зажгутовать", то есть остановить кровотечение и просто, ну, забинтовать рану", — пояснила девушка.

В случае угрозы разрушений или прорыва инфраструктуры подразделение помогает организовать вывоз людей в безопасные районы. Жителей доставляют к специальным автобусам, откуда их распределяют дальше. При этом, как отметила собеседница, решение об эвакуации остаётся за самими людьми — многие не готовы оставить дом и хозяйство.

"Третий взвод — это чисто женский как бы взвод. Девочки. В основном, девочки, да", — отметила Елизавета.

По её словам, возраст участниц — от 18 до 55 лет, и большинство — местные жительницы, которые сами проявили инициативу. Несмотря на молодость некоторых бойцов, в критические минуты им доверяют — потому что от слаженности их команд зависит жизнь.

Полная запись разговора с семьёй Кирик будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
