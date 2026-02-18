Семья из Шебекино встала в тероборону — у БПЛА действует правило без права на ошибку

Участник территориальной обороны из Шебекино Белгородской области Алексей Кирик рассказал о службе добровольцев и своей работе в сапёрном отделении. Подробностями о жизни и дежурствах в приграничном городе он поделился в эфире программы "Горячие точки" Дарьи Асламовой на Pravda.Ru.

Семья Кирик вступила в тероборону практически в полном составе. По словам Алексея, решение помогать родному городу было общим. Он уточнил, что добровольцы — гражданские люди и не имеют права работать с боевой частью обнаруженных беспилотников. Их задача — обеспечить безопасность до прибытия специалистов.

"Мы не имеем права поднимать его вообще. Мы оценили обстановку, оцепляем, чтобы люди доступа не было, потому что в любой момент он может взорваться", — пояснил Алексей Кирик.

Вызовы поступают через службу 112, после чего группа выезжает на место и остаётся там до прибытия профессиональных сапёров.

Полная запись разговора с семьёй Кирик будет доступна на видеоканале Правда ТВ.