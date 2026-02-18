Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Семья из Шебекино встала в тероборону — у БПЛА действует правило без права на ошибку

Правда ТВ » Горячие точки

Участник территориальной обороны из Шебекино Белгородской области Алексей Кирик рассказал о службе добровольцев и своей работе в сапёрном отделении. Подробностями о жизни и дежурствах в приграничном городе он поделился в эфире программы "Горячие точки" Дарьи Асламовой на Pravda.Ru.

Семья Кирик вступила в тероборону практически в полном составе. По словам Алексея, решение помогать родному городу было общим. Он уточнил, что добровольцы — гражданские люди и не имеют права работать с боевой частью обнаруженных беспилотников. Их задача — обеспечить безопасность до прибытия специалистов.

"Мы не имеем права поднимать его вообще. Мы оценили обстановку, оцепляем, чтобы люди доступа не было, потому что в любой момент он может взорваться", — пояснил Алексей Кирик.

Вызовы поступают через службу 112, после чего группа выезжает на место и остаётся там до прибытия профессиональных сапёров.

Полная запись разговора с семьёй Кирик будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
Новости Все >
Поведение Зеленского сравнили с логикой маньяка: жёсткая формулировка вскрыла главное
Поведение Зеленского сравнили с логикой маньяка: жёсткая формулировка вскрыла главное
Переход к миру после конфликта станет новым испытанием: дипломатия решит далеко не всё
Переход к миру после конфликта станет новым испытанием: дипломатия решит далеко не всё
Запорожское направление вышло из паузы: до южных границ 10 км — расчёты Запада трещат
Запорожское направление вышло из паузы: до южных границ 10 км — расчёты Запада трещат
Кыргызстан требует открытых карт по санкциям: расследование лишает дипломатию комфорта
Кыргызстан требует открытых карт по санкциям: расследование лишает дипломатию комфорта
Telegram прошёл огонь конкуренции и не сгорел: этот секрет рушит планы на быстрый повтор
Telegram прошёл огонь конкуренции и не сгорел: этот секрет рушит планы на быстрый повтор
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.