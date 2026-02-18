Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Кыргызстан требует открытых карт по санкциям: расследование лишает дипломатию комфорта

Правда ТВ » Точка зрения

Кыргызстан предлагает США и Евросоюзу не обмен упрёками, а открытый разговор за одним столом. Руководитель аналитического центра "Стратегия Восток-Запад" Дмитрий Орлов в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru объяснил, почему Бишкек настаивает на совместном расследовании санкций, и как в республике трактуют обвинения и статью о наёмничестве.

Эксперт считает, что Бишкек не раз протягивал руку для совместного разбирательства по введённым ограничениям. Однако в ответ последовала пауза.

"То есть они даже не то чтобы отказывались, они не отвечали на эти запросы", — считает Дмитрий Орлов.

Он подчеркнул, что в условиях санкций малым государствам становится сложнее развиваться, а любые ограничения могут использоваться как инструмент давления.

Отдельно Орлов коснулся темы участия граждан в боевых действиях.

"Закона такого нет. Но в Уголовном кодексе есть статья за наёмничество", — сказал Дмитрий Орлов.

Эксперт пояснил, что речь идёт о давно существующей норме, а не о специальном законе, принятом под текущую повестку.

Полная запись разговора с Дмитрием Орловым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
