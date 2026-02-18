Telegram прошёл огонь конкуренции и не сгорел: этот секрет рушит планы на быстрый повтор

Цифровые сервисы не строятся "по распоряжению" — они закаляются в борьбе за пользователя. Генеральный директор компании "Зекурион" Алексей Раевский в программе "Точка зрения" на Pravda. Ru рассказал, почему Telegram рос годами, как Китай вырастил WeChat и можно ли считать VPN безопасным инструментом.

Эксперт считает, что Telegram стал результатом долгой и жёсткой конкуренции на рынке.

"Telegram существует больше десяти лет. И, конечно, всё это время он был в состоянии жёсткой конкуренции с другими мессенджерами, и всё это время команда реально "пахала", чтобы сделать инструмент удобным", — отметил Алексей Раевский.

Он подчеркнул, что за короткий срок создать сопоставимый продукт невозможно и провёл параллель с мессенджером MAX.

"Даже вот по времени, которое прошло с момента появления, чисто физически невозможно сделать такое в столь короткое время", — сказал Алексей Раевский.

Отдельно эксперт остановился на китайском опыте. По его словам, WeChat вырос не из-за изоляции рынка, а благодаря внутренней конкуренции и масштабу аудитории.

"То есть он появился не потому, что в Китае всё заблокировали, а потому, что китайцы сделали просто реально удобную и крутую вещь. И я сам пользовался этим WeChat, я был в Китае, и, действительно, очень удобная вещь", — подчеркнул Алексей Раевский.

Говоря о VPN, эксперт отметил, что такие сервисы не дают абсолютной гарантии безопасности, однако большая часть трафика сегодня передаётся в зашифрованном виде, что существенно снижает риски.

Полная запись разговора с Алексеем Раевским будет доступна на видеоканале Правда ТВ.