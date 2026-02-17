Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Политические бури проходят, партнёрство остаётся: Москву и Бишкек связывает большее

Правда ТВ » Точка зрения

Кыргызстан можно назвать территорией стратегического равновесия между ведущими державами, считает руководитель аналитического центра "Стратегия Восток-Запад" Дмитрий Орлов. О характере отношений Бишкека и Москвы эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru.

По мнению Дмитрия Орлова, в отличие от ряда других стран постсоветского пространства Кыргызстан исторически выстраивает особую модель отношений с Россией.

"Дело в том, любовь, что у Кыргызстана и России отношения всегда будут хорошими. Такая сложилась практика историческая", — сказал Дмитрий Орлов.

Эксперт отметил, что республика пережила несколько смен власти, однако это не повлияло на общий характер взаимодействия с Москвой.

"Кыргызстан — это территория некоего равновесия стратегического, да, между ведущими державами", — отметил Дмитрий Орлов.

Отдельно аналитик обратил внимание на статус русского языка в стране.

"Единственная страна, которая признаёт русский язык официальным языком своей страны. Это о многом говорит", — считает Дмитрий Орлов.

Комментируя дискуссии о надёжности союзников, эксперт подчеркнул, что такие оценки возможны лишь в экстремальных обстоятельствах.

"То, надёжен союзник или нет, проверяется только в условиях войны", — подчеркнул Дмитрий Орлов.

Он также добавил, что на сегодняшний день Москва и Бишкек выполняют взаимные обязательства в полном объёме.

Полная запись разговора с Дмитрием Орловым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.