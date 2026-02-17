Политические бури проходят, партнёрство остаётся: Москву и Бишкек связывает большее

Кыргызстан можно назвать территорией стратегического равновесия между ведущими державами, считает руководитель аналитического центра "Стратегия Восток-Запад" Дмитрий Орлов. О характере отношений Бишкека и Москвы эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru.

По мнению Дмитрия Орлова, в отличие от ряда других стран постсоветского пространства Кыргызстан исторически выстраивает особую модель отношений с Россией.

"Дело в том, любовь, что у Кыргызстана и России отношения всегда будут хорошими. Такая сложилась практика историческая", — сказал Дмитрий Орлов.

Эксперт отметил, что республика пережила несколько смен власти, однако это не повлияло на общий характер взаимодействия с Москвой.

"Кыргызстан — это территория некоего равновесия стратегического, да, между ведущими державами", — отметил Дмитрий Орлов.

Отдельно аналитик обратил внимание на статус русского языка в стране.

"Единственная страна, которая признаёт русский язык официальным языком своей страны. Это о многом говорит", — считает Дмитрий Орлов.

Комментируя дискуссии о надёжности союзников, эксперт подчеркнул, что такие оценки возможны лишь в экстремальных обстоятельствах.

"То, надёжен союзник или нет, проверяется только в условиях войны", — подчеркнул Дмитрий Орлов.

Он также добавил, что на сегодняшний день Москва и Бишкек выполняют взаимные обязательства в полном объёме.

