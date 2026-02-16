Мессенджер в роли страшилки: для подрыва Telegram не нужен — всё куда проще и опаснее

Для дистанционного подрыва не нужен Telegram — достаточно "проводов и кнопки", уверен генеральный директор компании "Зекурион" Алексей Раевский. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru эксперт прокомментировал обсуждение роли мессенджера в противоправной деятельности и ситуацию вокруг Павла Дурова.

Раевский считает, что сам по себе бот — это лишь инструмент, который выполняет команды извне, и его возможности не стоит переоценивать.

"В принципе, бот — это программа, которая выполняет определённые функции по командам из извне. Но для этого Telegram и мобильный телефон вообще не нужен, то есть для этого достаточно проводов и кнопки, то есть чтоб что-то замкнуть какие-то контакты. Поэтому здесь это вообще видится довольно странным, потому что, ну, видимо, речь здесь идёт о каких-то самодельных взрывных устройствах, которые приводятся дистанционно в действие", — сказал Алексей Раевский.

Эксперт подчеркнул, что технологии дистанционного управления существуют давно и не зависят от конкретной платформы.

"Я думаю, никто не в курсе, кроме Дурова, его адвокатов и тех, кто ему эти проблемы создал. И, конечно, он не скажет нам, что типа: о, ребят, вот у меня там просили переписку каких-то там людей, я им её отдал, поэтому вот меня отпустили. И даже если так и было. А как там было — ну, мы не знаем", — отметил генеральный директор компании "Зекурион".

Говоря о сотрудничестве Telegram с правоохранительными органами, Раевский сослался на исследования, в которых анализировалось использование данных мессенджера в уголовных делах.

"И вот исходя из этих данных, можно было сделать вывод, что как раз-таки Telegram с очень даже успешно, по крайней мере, с нашими органами сотрудничает и всю информацию, которая им нужна, предоставляет. Ну, или, по крайней мере, раньше предоставлял", — считает Алексей Раевский.

По его мнению, детали возможных претензий к мессенджеру во Франции остаются за рамками публичного поля, а оценивать юридическую сторону вопроса без знания местного законодательства затруднительно.

Полная запись разговора с Алексеем Раевским будет доступна на видеоканале Правда ТВ.