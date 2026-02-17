Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

В Кыргызстане кресла зашатались после отставки главы ГКМБ: наверху начали опасную игру

Громкие кадровые решения в силовом блоке Кыргызстана могут быть связаны с попыткой "закулисной игры" на самом верху, считает руководитель аналитического центра "Стратегия Восток-Запад" Дмитрий Орлов. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru эксперт прокомментировал письмо о досрочных выборах и ситуацию вокруг отставки главы ГКМБ.

Комментируя ситуацию, Дмитрий Орлов напомнил, что оснований для досрочных президентских выборов в стране нет.

"Кроме того, в прошлом году также был принят закон, ну, то есть поправки в закон о выборах, где чётко сказано, что выборы проводятся в январе", — отметил Дмитрий Орлов.

По его мнению, действующее законодательство чётко фиксирует сроки проведения выборов — в последний четверг января 2027 года, а объявление кампании должно состояться за четыре месяца до этой даты.

Отдельное недоумение, как подчеркнул эксперт, вызвало письмо 75 бывших депутатов, чиновников и деятелей культуры с инициативой о досрочных выборах.

"И дело в том, что сама по себе эта ситуация, само по себе это письмо, оно написано очень странно. Потому что опять же, согласно закону о Конституции, когда он был принят этот закон, там чётко сказано, что следующий, что значит этот срок действующего президента шестилетний, который был по той старой ещё Конституции, он будет засчитан", — сказал Дмитрий Орлов.

Эксперт также обратил внимание на слова президента о возможной попытке переворота и последовавшие кадровые решения, включая отставку председателя ГКМБ Камчыбека Ташиева и структурные изменения в силовом блоке.

"Таким образом, мы можем говорить: да, действительно, скорее всего, имела место попытка переворота. Но, судя по тому, что люди собрались на митинг, потом после этого пошли что-нибудь захватывать. Скорее всего, это имела место классическая такая верхушечная", — считает Дмитрий Орлов.

По мнению аналитика, в нынешних условиях серьёзные политические сценарии невозможны без участия представителей действующей власти, что придаёт происходящему особую остроту.

Полная запись разговора с Дмитрием Орловым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
