Telegram попал под технический рентген: тема контента отводит взгляд от главного

Претензии к Telegram могут оказаться гораздо шире привычных споров об удалении контента, считает генеральный директор компании "Зекурион" Алексей Раевский. О скрытой стороне требований к мессенджерам и их реальной цене для бизнеса эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Регулирование платформ — это не про отдельные решения по конкретным публикациям.

"Дело в том, что удаляем и не удаляем — это как бы не единственное требование, которое в России существует к организаторам массового распространения информации. Там есть целый список этих требований, и в числе них, например, наличие офиса в стране, как бы, то есть, ну, в России имеется в виду", — сказал Алексей Раевский.

Он напомнил, что в перечень входит и хранение персональных данных российских граждан на серверах внутри страны, а также предоставление регулятору подтверждений технической реализации этих мер. Это означает необходимость выстраивания полноценной инфраструктуры и административного присутствия.

"Вопрос в том, насколько вообще для мессенджера выгодно, то есть экономически оправданно этому соответствовать. Потому что все вот эти мероприятия, они, естественно, требуют определённых вложений. Ну, тот же офис открыть, да, это надо просто снять помещение, за него платить регулярно, нанять какой-то персонал, заниматься вот всей этой отчётностью", — отметил Алексей Раевский.

Дать оценку тому, каким конкретно пунктам Telegram соответствует в настоящий момент, может только Роскомнадзор. При этом отсутствие официального офиса компании в России остаётся общеизвестным фактом.

Отдельное внимание спикер обратил на риски, связанные с использованием ботов в мессенджере, в том числе в потенциально противоправных целях, что усиливает интерес регуляторов к технической архитектуре платформы.

