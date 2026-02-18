Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Переход к миру после конфликта станет новым испытанием: дипломатия решит далеко не всё

Правда ТВ » Точка зрения

Нынешний конфликт дал армии и обществу опыт, которого раньше не существовало, заявила политконсультант, эксперт Российской ассоциации по связям с общественностью Алёна Август. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru она рассказала о происходящем в Белгороде и о том, почему путь к миру будет связан не только с дипломатией, но и с идеологией.

Эксперт подчеркнула, что характер боевых действий принципиально изменился и стал беспрецедентным.

"Это совершенно другие боевые действия, чем были раньше. И все подразделения и командиры тоже в ходе этого конфликта, они буквально учатся на своих ошибках, на своём опыте. То есть это новый боевой опыт, которого раньше не было никогда", — отметила Алёна Август.

Отдельно она остановилась на ситуации в приграничных регионах.

"То, что сейчас происходит в Белгороде — да, это очень больно, очень горько за наших граждан. Но там как-то умудряется население сохранять боевой дух", — сказала Алёна Август.

Говоря о перспективах мира, эксперт отметила, что этот этап окажется сложнее, чем может показаться.

"Я, наверное, скажу, что вижу: даже путь к миру довольно сложен. Ну, во-первых, будет необходимо решить огромное количество организационно, экономических, дипломатических вопросов. Всё это не так просто", — считает Алёна Август.

По её словам, помимо организационных решений предстоит серьёзная работа в идеологической сфере и информационном противостоянии.

Полная запись разговора с Алёной Август будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
