Москва расставила точки по энергетическому перемирию: Киеву дан прямой сигнал

Россия готова к переговорам, но будет действовать в соответствии со своими требованиями, заявила политконсультант, эксперт Российской ассоциации по связям с общественностью Алёна Август. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru она прокомментировала возможность энергетического перемирия и обозначила позицию Москвы.

По словам эксперта, российская сторона последовательно заявляет о готовности к диалогу, однако её условия остаются неизменными.

"Мы на переговоры готовы. Вот наше требование, мы чётко понимаем и чётко выражаем свою позицию. Но если нас не слышат, да, мы продолжаем военные действия", — сказала Алёна Август.

Она подчеркнула, что в основе стратегии лежит стремление сохранить жизни людей и не допустить разрушения территорий.

"Для нас очень важно сохранить жизни людей. Для нас важным является не оставить после себя выжженное поле. Потому что мы защищаем свои территории, и нам же их потом восстанавливать", — отметила эксперт.

Комментируя инициативу так называемого энергетического перемирия, Август выразила сомнение в его целесообразности и указала на ответственность украинского руководства за благополучие граждан.

"Мы нашли болевую точку. Да. Мы понимаем, да, что гражданам это неудобно, но извините, президент страны, которая всё ещё зовётся Украиной, Владимир Зеленский, должен позаботиться о своих гражданах", — считает Алёна Август.

Эксперт добавила, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от готовности сторон учитывать обозначенные позиции.

Полная запись разговора с Алёной Август будет доступна на видеоканале Правда ТВ.