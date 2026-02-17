Переговоры по Украине буксуют — дух Анкориджа снова витает: что пошло не по сценарию

Никакого быстрого прорыва по Украине не будет — и это закономерно, считает политконсультант, эксперт Российской ассоциации по связям с общественностью Алёна Август. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru она объяснила, почему переговорный процесс остаётся затяжным, и что стоит за заявлениями о "духе Анкориджа".

"Я бы сразу сказала, что быстрых результатов точно не будет. Как бы нам кому ни хотелось. История слишком сложная, всё зашло слишком далеко", — сказала эксперт.

Она подчеркнула, что украинская сторона пока не готова принимать требования Москвы, а сам переговорный процесс гораздо глубже, чем кажется из новостных сводок.

"Многого мы с вами не узнаем, пока это не случится, и это правильно, потому что ситуация серьёзная, работают дипломатические службы, работают службы разведки. И это очень многослойный процесс", — отметила эксперт.

Комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о "духе Анкориджа", Август пояснила, что речь идёт о несоблюдении логики последовательного выполнения договорённостей.

"Дух Анкориджа предполагал довольно разумные, последовательные действия — когда стороны пришли к чётким договорённостям и начинают их выполнять. Этого не случилось", — считает Алёна Август.

По её мнению, на фоне разногласий между Европой и США усиливается и политическая неопределённость, что напрямую влияет на позицию Киева и усложняет поиск компромиссов.

Полная запись разговора с Алёной Август будет доступна на видеоканале Правда ТВ.