Поведение Зеленского сравнили с логикой маньяка: жёсткая формулировка вскрыла главное

Пытаться понять поведение Владимира Зеленского с позиции нормального человека — всё равно что искать логику у маньяка, заявил председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, председатель Координационного совета по интеграции новых субъектов Владимир Рогов. В эфире программы "Клуб главного редактора" на Pravda.Ru он прокомментировал действия украинского лидера.

Рогов дал эмоциональную оценку состоянию и мотивации Зеленского.

"Вы поймите, он в гармонии с собой. Человек, у которого нет совести, ну, зависимый от запрещённых веществ", — сказал Владимир Рогов.

Эксперт также затронул тему связи и использования мессенджеров в зоне боевых действий, подчеркнув их востребованность. Он высказал мнение о необходимости более жёстких мер ответственности за преступления в условиях боевых действий.

"Мне кажется, нам лучше не Telegram блокировать, а вводить смертную казнь за мародёрство в условиях боевых действий", — заявил Владимир Рогов.

Полная запись разговора с Владимиром Роговым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.