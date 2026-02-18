Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Запорожское направление вышло из паузы: до южных границ 10 км — расчёты Запада трещат

Продвижение на на запорожском направлении, которое более трёх лет оставалось практически статичным, — серьёзный сдвиг в пользу России. Такого мнения придерживается председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, председатель Координационного совета по интеграции новых субъектов Владимир Рогов. В эфире программы "Клуб главного редактора" на Pravda.Ru рассказал о ситуации под Запорожьем и прокомментировал мотивы переговорной активности Запада.

По словам Владимира Рогова, линия соприкосновения на запорожском направлении пришла в движение. Он уточнил, что бои идут в ближайшем предместье Орехова, а Степногорск также вернулся под контроль российских сил.

Эксперт подчеркнул стратегическое значение происходящего. По его оценке, до южных границ Запорожья осталось менее 10 километров — речь фактически идёт о пригородах областного центра, расположенного на двух берегах Днепра.

Говоря о переговорах, Рогов выразил скепсис в отношении их подлинных причин.

"Трамп — это человек, который чётко считает выгодно-невыгодно. Он чувствует, что он проигрывает", — отметил Владимир Рогов.

По мнению эксперта, стремление к перемирию связано с желанием ограничить дальнейшие потери на фоне изменений на фронте.

"У западных коммерсантов-рыночников есть такое понятие — "стоп-лосс". Да, зафиксировать убытки, зафиксировать то, чтобы не потерять больше", — считает Владимир Рогов.

Полная запись разговора с Владимиром Роговым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
