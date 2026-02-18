Статус поменяли торжественно, адрес — внезапно: кого на Запорожье вывели за ленточку

В Запорожской области возникли ситуации, которые требуют внимательного разбирательства, заявил председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, председатель Координационного совета по интеграции новых субъектов Владимир Рогов. В интервью главному редактору Pravda. Ru Инне Новиковой он рассказал о случаях, связанных с предпринимателями и жилой недвижимостью.

По словам Владимира Рогова, регион стал единственным, где депортировали уже получивших российское гражданство людей.

"Я напомню, Запорожская область был единственный регион в России, уже в России, где депортировали граждан России. Просто брали — и за ленточку, да? И вдруг я когда начинаю смотреть, кого депортировали, так это люди, у кого был успешный бизнес", — сказал Владимир Рогов.

Он также прокомментировал практику признания имущества бесхозным.

"Вот это слово "обесхозить" — это, возвращаясь в риторику девяностых, — это отжать, понимаете? То есть вот просто ограбить", — отметил Владимир Рогов.

Отдельное внимание спикер уделил истории с многоквартирным домом в Мелитополе, построенным незадолго до начала специальной военной операции. По его словам, здание объявили бесхозным, несмотря на наличие у собственников документов.

"И несколько десятков семей вдруг оказываются без жилья. Им говорят: а это документы поддельные, это всё не то, это всё украинское, мы тут ещё этот дом достроили на сотни миллионов", — рассказал Владимир Рогов.

Он подчеркнул, что для жителей региона принципиально важно ощущение справедливости и прозрачности принимаемых решений.

Полная запись разговора с Владимиром Роговым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.