Кресла чиновников на Запорожье становятся горячими: за арестами увидели скрытый мотив

Череда задержаний чиновников в Запорожской области заставляет задуматься о том, что на самом деле происходит в управлении новыми регионами, заявил председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, председатель Координационного совета по интеграции новых субъектов Владимир Рогов. О проблемах прозрачности власти и кадровой ответственности он рассказал в эфире программы "Клуб главного редактора" на Pravda.Ru.

В Запорожской области за последнее время произошло несколько резонансных задержаний представителей региональной власти. Речь идёт о выявленных правоохранительными органами возможных нарушениях.

"Вдруг выстраивают схему откатов, да, бесхоза, прочих вещей и так далее. По версии следствия пока ещё суда нет. Задержан, арестован, да?" — отметил спикер.

При этом эксперт подчеркнул, что в нынешних условиях особенно важна открытая позиция руководства и понятные для жителей решения. Люди хотят понимать, кто и за что отвечает.

Кроме того, Владимир Рогов заявил, что часть происходящего может быть связана не только с управленческими ошибками.

"Иногда у меня возникает устойчивое ощущение, ну, мнение, да, практически уверенность, что это не просто некомпетентность, не просто вот такая как бы, знаете, Шалтай-Болтай или алчность какая-то, а это целенаправленный саботаж", — считает он.

Он подчеркнул, что интеграция новых субъектов требует формирования полноценной системы государственной службы, где чиновники работают по единым российским стандартам.

