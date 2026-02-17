Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Урожай есть, а миллиарды не всходят: кто перемалывает экономику Запорожской области

Правда ТВ » Клуб Главного Редактора

Запорожская область с её хлебными полями и морскими причалами сегодня напоминает корабль с полными трюмами и дырой в борту. Председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, председатель координационного совета по интеграции новых субъектов Владимир Рогов в эфире программы "Клуб главного редактора" на Pravda. Ru рассказал, почему при богатых ресурсах регион сталкивается с убытками и ростом тарифов.

Потенциал территории огромен: зерно, руда, портовая инфраструктура. Однако вместо устойчивого развития, как отметил спикер, появляются схемы и барьеры, которые бьют по предпринимателям и жителям.

"Вот в Запорожской области точно 112 способов. Кто знает, тот поймёт, 112 способов. Сравнительно честного отъёма, да, имущества у людей", — отметил Владимир Рогов.

Он обратил внимание на ситуацию с государственными предприятиями, которые при наличии ресурсов демонстрируют многомиллиардные убытки.

"Ну, ГУП — это государственное унитарное предприятие, да? Там, например, ГЗО — государственный зерновой оператор Запорожской области. И вдруг многие миллиарды убытков", — сказал Владимир Рогов.

Отдельной темой стала тарифная политика. По словам спикера, рост платежей на рынках в итоге закладывается в цену для конечного покупателя.

"Вдруг появляются ГУП рынки Запорожья. И там чудным образом тарифы растут в десятки раз, уже, естественно, всё-таки уже Россия же, да, как бы юридически появляется ФАС. ФАС говорит: позвольте, вы что делаете? У вас необоснованный рост тарифов", — подчеркнул Владимир Рогов.

По мнению эксперта, регион, который мог бы стать точкой экономического притяжения, не должен превращаться в территорию непрозрачных решений и финансовых перекосов.

Полная запись разговора с Владимиром Роговым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Новости Все >
Telegram попал под технический рентген: тема контента отводит взгляд от главного
Telegram попал под технический рентген: тема контента отводит взгляд от главного
Точка, где искра меняет расклад: Харьков становится узлом, от которого зависит многое
Точка, где искра меняет расклад: Харьков становится узлом, от которого зависит многое
Организации рискуют потерять контроль над инфополем: эта ошибка превращает работу в хаос
Организации рискуют потерять контроль над инфополем: эта ошибка превращает работу в хаос
Россия накрыла стол для туристов, но не вписала его в реестр: последствия уже ощутимы
Россия накрыла стол для туристов, но не вписала его в реестр: последствия уже ощутимы
Белгород жертвует не из патриотических лозунгов: почему помощь фронту не стихает
Белгород жертвует не из патриотических лозунгов: почему помощь фронту не стихает
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.