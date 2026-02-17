Урожай есть, а миллиарды не всходят: кто перемалывает экономику Запорожской области

Запорожская область с её хлебными полями и морскими причалами сегодня напоминает корабль с полными трюмами и дырой в борту. Председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, председатель координационного совета по интеграции новых субъектов Владимир Рогов в эфире программы "Клуб главного редактора" на Pravda. Ru рассказал, почему при богатых ресурсах регион сталкивается с убытками и ростом тарифов.

Потенциал территории огромен: зерно, руда, портовая инфраструктура. Однако вместо устойчивого развития, как отметил спикер, появляются схемы и барьеры, которые бьют по предпринимателям и жителям.

"Вот в Запорожской области точно 112 способов. Кто знает, тот поймёт, 112 способов. Сравнительно честного отъёма, да, имущества у людей", — отметил Владимир Рогов.

Он обратил внимание на ситуацию с государственными предприятиями, которые при наличии ресурсов демонстрируют многомиллиардные убытки.

"Ну, ГУП — это государственное унитарное предприятие, да? Там, например, ГЗО — государственный зерновой оператор Запорожской области. И вдруг многие миллиарды убытков", — сказал Владимир Рогов.

Отдельной темой стала тарифная политика. По словам спикера, рост платежей на рынках в итоге закладывается в цену для конечного покупателя.

"Вдруг появляются ГУП рынки Запорожья. И там чудным образом тарифы растут в десятки раз, уже, естественно, всё-таки уже Россия же, да, как бы юридически появляется ФАС. ФАС говорит: позвольте, вы что делаете? У вас необоснованный рост тарифов", — подчеркнул Владимир Рогов.

По мнению эксперта, регион, который мог бы стать точкой экономического притяжения, не должен превращаться в территорию непрозрачных решений и финансовых перекосов.

Полная запись разговора с Владимиром Роговым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.