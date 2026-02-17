Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Точка, где искра меняет расклад: Харьков становится узлом, от которого зависит многое

Правда ТВ » Клуб Главного Редактора

Вопрос о значении Харькова для хода спецоперации остаётся принципиальным, считает военный корреспондент, специальный корреспондент Pravda.Ru Дарья Асламова. Почему это так, она рассказала в эфире программы "Клуб главного редактора" на Pravda.Ru.

По словам Дарьи Асламовой, география играет ключевую роль в нынешней ситуации.

"По прямой от Белгора до Харькова всего 69 км. От границы всего 30 км. Это вообще ни о чём", — считает Дарья Асламова.

Она напомнила, что Харьков исторически был крупным промышленным центром.

"Это был советский промышленный военный город, который был присоединён к Украине, да, для того чтобы усилить её промышленный потенциал", — отметила спецкор.

Асламова подчеркнула, что в городе сохранились значимые предприятия, включая завод имени Малышева, выпускавший танки Т-80, а также развитая подземная инфраструктура. По её словам, под заводами находятся коммуникации глубиной до семи–восьми этажей, а также действует метро и крупный железнодорожный узел.

"Фактически весь Харьков превратился в один большой производственный цех по производству дронов", — заявила Дарья Асламова.

По её мнению, производство может вестись в самых разных местах — от крупных предприятий до гаражных кооперативов и подвалов, что делает его крайне сложным для выявления и подавления.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
