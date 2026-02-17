Организации рискуют потерять контроль над инфополем: эта ошибка превращает работу в хаос

Без единой стратегии общественная организация рискует потерять контроль над своим инфополем, заявил генеральный директор агентства "Интериум" Валерий Сидоренко. В эфире программы "Казачья правда" на Pravda. Ru эксперт объяснил, почему даже самым гибким сетевым структурам нужны чёткие смыслы и координация.

По словам Валерия Сидоренко, формат работы общественных объединений напрямую влияет на их эффективность в медиапространстве.

"Сетевые структуры — это вообще очень как бы мощный инструмент. Но тогда каждый должен понимать, что там единства не стоит ждать по такому, такому и такому вопросу", — отметил Валерий Сидоренко.

Эксперт подчеркнул, что при отсутствии координации участники действуют разрозненно, а объединение происходит только в экстренных ситуациях. При этом выстроить чёткие внутренние правила и согласованные подходы крайне сложно, особенно в современных условиях.

По его мнению, чаще всего всё-таки необходима централизация и единая стратегия.

"Как бы это, скажем так, можно сказать, как максимально большая организация", — сказал Валерий Сидоренко.

Отдельное внимание в разговоре уделили интернет-активности. Сидоренко рассказал, что в рамках работы с церковными проектами обсуждался вопрос о целях присутствия в сети.

"Задача любой интернет-активности церкви, может быть, сейчас эта не бьётся стратегия, не знаю, но вот то, что у нас было — привести человека в храм. Ну то есть по-настоящему, как бы, присоединение может произойти только в оффлайне", — считает Валерий Сидоренко.

Таким образом, ключевой задачей коммуникации эксперт называет формирование понятного образа будущего и выстраивание стратегии, которая объединяет участников вокруг общих ценностей и целей.

Полная запись разговора с Валерием Сидоренко будет доступна на видеоканале Правда ТВ.