Россия накрыла стол для туристов, но не вписала его в реестр: последствия уже ощутимы

Гастрономического туризма в России де-юре не существует, несмотря на растущий интерес к нему, заявил председатель Комитета по гастрономическому туризму РСТ, президент Международного эногастрономического центра и руководитель Центра гастродипломатии RANHIX Леонид Гилиптерман. В эфире программы "Турподход" на Pravda. Ru эксперт объяснил, что мешает развитию направления, и почему без государственной концепции двигаться дальше невозможно.

Леонид Гилиптерман напомнил о правильном понимании самого термина.

"Правильно говорить гастрономия. Это слово произошло от древнегреческих двух слов: гастро — это желудок, ином — это закон или обычай. Таким образом, гастрономия переводится как закон или обычай желудка", — отметил Леонид Гилиптерман.

По его словам, разговоры о том, как "победить" сезонность в гастрономии, лишены смысла.

"Высокая кухня, на самом деле, состоит всего из двух вещей. Это сезонность и качество продукта. Любая кухня региональная — она всегда сезонная", — считает Леонид Гилиптерман.

Эксперт подчеркнул, что именно смена сезонов формирует гастрономические маршруты: в одно время туристы едут за свежими овощами, в другое — за локальными мясными специалитетами. Традиции заготовки и кулинарной обработки позволяют расширять предложение и вне пиковых периодов.

Главным системным барьером он назвал отсутствие официального признания направления.

"Гастрономический туризм у нас сейчас официально не существует. У нас нет такого вида туризма официально. Ни в одном документе", — подчеркнул Леонид Гилиптерман.

По его мнению, закрепление гастрономического туризма как отдельного вида позволит сформировать единые подходы, терминологию и стратегию развития, а также усилит роль страны в сфере гастрономической дипломатии.

Полная запись разговора с Леонидом Гилиптерманом будет доступна на видеоканале Правда ТВ.