Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Белгород жертвует не из патриотических лозунгов: почему помощь фронту не стихает

Правда ТВ » Клуб Главного Редактора

В Белгородской области именно волонтёры во многом держат на себе систему поддержки, заявила военный корреспондент, специальный корреспондент Pravda.Ru Дарья Асламова. В эфире программы "Клуб главного редактора" она рассказала, как сегодня оказывается помощь.

Дарья Асламова отметила, что в последние месяцы всё заметнее становится снижение волонтёрской активности, которая ранее играла ключевую роль в обеспечении подразделений.

"Любой человек, который был вообще на линии фронта, прекрасно знает, что у нас фронт работал только на Телеграме", — отметила Дарья Асламова.

По её словам, значительная часть техники — от генераторов до автомобилей — поступала именно благодаря добровольцам. Военкор подчеркнула, что с января сборы начали снижаться, особенно в крупных городах.

"Резко упали сборы в таких богатых городах, как Москва и Питер, пожертвования волонтёров на фронт", — считает Дарья Асламова.

При этом в Белгородской области люди продолжают жертвовать даже небольшие суммы, потому что для них происходящее — часть собственной жизни. Именно эта вовлечённость и личное ощущение ответственности отличают приграничный регион.

Полная запись разговора с Дарьей Асламовой будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Новости Все >
Россия накрыла стол для туристов, но не вписала его в реестр: последствия уже ощутимы
Россия накрыла стол для туристов, но не вписала его в реестр: последствия уже ощутимы
Кризис как публичный экзамен: эта стратегия даёт организации очки даже в разгар скандала
Кризис как публичный экзамен: эта стратегия даёт организации очки даже в разгар скандала
Разочарование наматывают на вилку: этот просчёт может лишить регионы щедрых туристов
Разочарование наматывают на вилку: этот просчёт может лишить регионы щедрых туристов
Крылатые хищники не просто летают: угроза в Белгородской области поменяла тактику
Бренд горит в ленте новостей: бизнес останется в дыму без той самой красной папки
Бренд горит в ленте новостей: бизнес останется в дыму без той самой красной папки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.