Белгород жертвует не из патриотических лозунгов: почему помощь фронту не стихает

В Белгородской области именно волонтёры во многом держат на себе систему поддержки, заявила военный корреспондент, специальный корреспондент Pravda.Ru Дарья Асламова. В эфире программы "Клуб главного редактора" она рассказала, как сегодня оказывается помощь.

Дарья Асламова отметила, что в последние месяцы всё заметнее становится снижение волонтёрской активности, которая ранее играла ключевую роль в обеспечении подразделений.

"Любой человек, который был вообще на линии фронта, прекрасно знает, что у нас фронт работал только на Телеграме", — отметила Дарья Асламова.

По её словам, значительная часть техники — от генераторов до автомобилей — поступала именно благодаря добровольцам. Военкор подчеркнула, что с января сборы начали снижаться, особенно в крупных городах.

"Резко упали сборы в таких богатых городах, как Москва и Питер, пожертвования волонтёров на фронт", — считает Дарья Асламова.

При этом в Белгородской области люди продолжают жертвовать даже небольшие суммы, потому что для них происходящее — часть собственной жизни. Именно эта вовлечённость и личное ощущение ответственности отличают приграничный регион.

