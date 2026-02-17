Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Кризис как публичный экзамен: эта стратегия даёт организации очки даже в разгар скандала

Правда ТВ » Казачья правда

Иногда кризис можно превратить в показательную историю и заработать "очки", считает генеральный директор агентства "Интериум" Валерий Сидоренко. В эфире программы "Казачья правда" на Pravda. Ru эксперт рассказал о подходах к работе в кризисных ситуациях для госсектора, НКО и общественных структур.

Эксперт пояснил, что в ряде случаев кризис может быть использован как способ продемонстрировать контроль и управляемость ситуации. Например, для госоргана важно показать, что проблема выявлена и решается.

При этом, если организация решает не выносить ситуацию в публичное поле, она обязана заранее просчитать риски и подготовить план на случай утечки информации.

"Приходить за решением таких проблем, задач, и не рассказывать, как есть на самом деле — это сделать ещё хуже", — сказал Валерий Сидоренко.

Ключевым условием устойчивости он назвал постоянный мониторинг информационного пространства и готовность к ударам по "болевым точкам".

"Единственное, что здесь, на мой взгляд, инструментарий у всех примерно одинаковый, ну то есть различий в инструментарии нет вообще", — считает Валерий Сидоренко.

Полная запись разговора с Валерием Сидоренко будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Новости Все >
Разочарование наматывают на вилку: этот просчёт может лишить регионы щедрых туристов
Разочарование наматывают на вилку: этот просчёт может лишить регионы щедрых туристов
Крылатые хищники не просто летают: угроза в Белгородской области поменяла тактику
Бренд горит в ленте новостей: бизнес останется в дыму без той самой красной папки
Бренд горит в ленте новостей: бизнес останется в дыму без той самой красной папки
Рынок кипит, но блюдо всё ещё сырое: гастротуризму не хватает главного ингредиента
Рынок кипит, но блюдо всё ещё сырое: гастротуризму не хватает главного ингредиента
Тревога не попадает в ленту новостей: белгородские сёла выстроили свою систему выживания
Тревога не попадает в ленту новостей: белгородские сёла выстроили свою систему выживания
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.