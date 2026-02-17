Кризис как публичный экзамен: эта стратегия даёт организации очки даже в разгар скандала

Иногда кризис можно превратить в показательную историю и заработать "очки", считает генеральный директор агентства "Интериум" Валерий Сидоренко. В эфире программы "Казачья правда" на Pravda. Ru эксперт рассказал о подходах к работе в кризисных ситуациях для госсектора, НКО и общественных структур.

Эксперт пояснил, что в ряде случаев кризис может быть использован как способ продемонстрировать контроль и управляемость ситуации. Например, для госоргана важно показать, что проблема выявлена и решается.

При этом, если организация решает не выносить ситуацию в публичное поле, она обязана заранее просчитать риски и подготовить план на случай утечки информации.

"Приходить за решением таких проблем, задач, и не рассказывать, как есть на самом деле — это сделать ещё хуже", — сказал Валерий Сидоренко.

Ключевым условием устойчивости он назвал постоянный мониторинг информационного пространства и готовность к ударам по "болевым точкам".

"Единственное, что здесь, на мой взгляд, инструментарий у всех примерно одинаковый, ну то есть различий в инструментарии нет вообще", — считает Валерий Сидоренко.

Полная запись разговора с Валерием Сидоренко будет доступна на видеоканале Правда ТВ.